Японские учёные подсчитали, насколько чаще курильщики тяжело болеют ковидом

Риск тяжёлых последствий заражения новым коронавирусом, требующих подключения к аппарату ИВЛ, оказался в 1,51 раза выше у курящих мужчин и в 1,94 раза больше у женщин, подверженных этой вредной привычке. К такому выводу пришли в Национальном исследовательском центре международного здравоохранения Японии.

"Людям, курившим в анамнезе и страдающим хроническими заболеваниями, важно принимать серьёзные меры инфекционного контроля. Отказ от курения предотвращает заболевания, связанные с ним, и снижает риск. Я думаю, что это важно", — пояснила доктор Юми Мацусита телеканалу NHK.

Такая уязвимость курильщиков к коронавирусу объясняется тем, что курение поражает сердце и лёгкие, а также приводит к возникновению хронических заболеваний. Японские специалисты проанализировали данные около 17,6 тыс. инфицированных в возрасте от 20 до 80 лет, которые были госпитализированы в Японии до февраля 2021 года.