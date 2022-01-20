Российская пенсионерка погибла, решив скатиться на тюбинге

65-летняя жительница города Ртищево в Саратовской области погибла при катании с горки на тюбинге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Местная жительница вместе со знакомой пришла кататься на открытый участок местности. Для катания гражданки выбрали склон моста с поручнями, о которые при спуске одна из них и ударилась головой", — передаёт сообщение СКР издание NR.

Прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерть женщины. Смертельный удар пришёлся в правую часть затылка. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. Проводится доследственная проверка.