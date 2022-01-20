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Российская пенсионерка погибла, решив скатиться на тюбинге

Жительница Саратовской области ударилась головой, и прибывшие медики не смогли спасти ей жизнь.

20 января, 01:46

Фото © Pixabay

65-летняя жительница города Ртищево в Саратовской области погибла при катании с горки на тюбинге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

"Местная жительница вместе со знакомой пришла кататься на открытый участок местности. Для катания гражданки выбрали склон моста с поручнями, о которые при спуске одна из них и ударилась головой", передаёт сообщение СКР издание NR.

Прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерть женщины. Смертельный удар пришёлся в правую часть затылка. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. Проводится доследственная проверка.

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Ранее Лайф писал, что в Москве подросток погиб, врезавшись в дерево тоже при катании на тюбинге. 15-летний парень спускался по необорудованному склону.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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