Российская пенсионерка погибла, решив скатиться на тюбинге
Жительница Саратовской области ударилась головой, и прибывшие медики не смогли спасти ей жизнь.
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65-летняя жительница города Ртищево в Саратовской области погибла при катании с горки на тюбинге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
"Местная жительница вместе со знакомой пришла кататься на открытый участок местности. Для катания гражданки выбрали склон моста с поручнями, о которые при спуске одна из них и ударилась головой", — передаёт сообщение СКР издание NR.
Прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерть женщины. Смертельный удар пришёлся в правую часть затылка. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. Проводится доследственная проверка.
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Ранее Лайф писал, что в Москве подросток погиб, врезавшись в дерево тоже при катании на тюбинге. 15-летний парень спускался по необорудованному склону.
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