Axios: Зеленский призвал незамедлительно ввести санкции США против России
По мнению украинского лидера, если ограничиваться лишь угрозами, это может даже дать обратный эффект — поощрить Москву.
Встреча в Киеве с американскими сенаторами © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал недавно побывавших в Киеве американских сенаторов добиваться введения санкций против России уже сейчас, не дожидаясь её возможного нападения на Украину. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на свои информированные источники.
"Президент очень чётко дал понять: санкции против "Северного потока – 2" нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против "Северного потока" или другие санкции бесполезны", — сказал собеседник издания из окружения Зеленского.
По его словам, в Киеве сенаторам заявили, что угрозы санкциями неэффективны: "в лучшем случае нейтральны", а в худшем — якобы только поощряют Москву.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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