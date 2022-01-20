Axios: Зеленский призвал незамедлительно ввести санкции США против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал недавно побывавших в Киеве американских сенаторов добиваться введения санкций против России уже сейчас, не дожидаясь её возможного нападения на Украину. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на свои информированные источники.

"Президент очень чётко дал понять: санкции против "Северного потока – 2" нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против "Северного потока" или другие санкции бесполезны", — сказал собеседник издания из окружения Зеленского.