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"Почему я?": Роналду разозлился и бросил куртку на землю после замены в матче АПЛ

Тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил эту вспышку эмоций нападающего естественным для спортсмена желанием забивать.

20 января, 02:13

Фото © Twitter / TimelineCR7

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду разозлился после замены в матче Английской премьер-лиги против "Брентфорда" (3:1). Футболист бросил куртку на землю.

"Почему я? Почему я?"повторял Роналду после замены, пишет "Би-би-си".

Футболист выразил недовольство этим решением, бросив переданную ему куртку на землю, отказался перейти на комфортное место, усевшись на ступеньку рядом со скамейкой. Как отмечается, он что-то бормотал под нос. Свою верхнюю одежду футболист поднял только через некоторое время. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал этот эмоциональный всплеск спортсмена.

"Это нормально, нападающий хочет забивать. Но он играл после небольшого повреждения, и важно было помнить, что впереди у нас ещё один матч. Кроме того, после того, что произошло в матче с "Астон Виллой", на этот раз нам пришлось защищать преимущество, важно было вернуться к пятёрке защитников", — прокомментировал тренер "Манчестер Юнайтед" Рангник.

"Есть страсть к игре и голам": Роналду рассказал, сколько ещё лет собирается продолжать карьеру

"Есть страсть к игре и голам": Роналду рассказал, сколько ещё лет собирается продолжать карьеру

Ранее Лайф сообщал, что Роналду недоволен ситуацией в "Манчестер Юнайтед" и может уйти в "Барселону". Легендарный нападающий вернулся в одну из своих первых команд летом 2021 года, спустя 12 лет после ухода из неё.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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