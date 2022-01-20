"Почему я?": Роналду разозлился и бросил куртку на землю после замены в матче АПЛ
Тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник объяснил эту вспышку эмоций нападающего естественным для спортсмена желанием забивать.
Фото © Twitter / TimelineCR7
You are still better that argentinian fraud with 1 goal in a farmers league #mufc #BREMUN pic.twitter.com/PtwRFNibtn— Man Utd Fans (@United4fans) January 19, 2022
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду разозлился после замены в матче Английской премьер-лиги против "Брентфорда" (3:1). Футболист бросил куртку на землю.
"Почему я? Почему я?" — повторял Роналду после замены, пишет "Би-би-си".
"Why did he take me off?"— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 19, 2022
Cristiano Ronaldo was not happy at being withdrawn in the 70th minute with Man Utd 2-0 up against Brentford... pic.twitter.com/gx0uur4GZf
Футболист выразил недовольство этим решением, бросив переданную ему куртку на землю, отказался перейти на комфортное место, усевшись на ступеньку рядом со скамейкой. Как отмечается, он что-то бормотал под нос. Свою верхнюю одежду футболист поднял только через некоторое время. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал этот эмоциональный всплеск спортсмена.
Cristiano Ronaldo after being subbed off 😡 pic.twitter.com/hkJHzDJSVF— B/R Football (@brfootball) January 19, 2022
"Это нормально, нападающий хочет забивать. Но он играл после небольшого повреждения, и важно было помнить, что впереди у нас ещё один матч. Кроме того, после того, что произошло в матче с "Астон Виллой", на этот раз нам пришлось защищать преимущество, важно было вернуться к пятёрке защитников", — прокомментировал тренер "Манчестер Юнайтед" Рангник.
Ранее Лайф сообщал, что Роналду недоволен ситуацией в "Манчестер Юнайтед" и может уйти в "Барселону". Легендарный нападающий вернулся в одну из своих первых команд летом 2021 года, спустя 12 лет после ухода из неё.
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