You are still better that argentinian fraud with 1 goal in a farmers league #mufc #BREMUN pic.twitter.com/PtwRFNibtn — Man Utd Fans (@United4fans) January 19, 2022

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду разозлился после замены в матче Английской премьер-лиги против "Брентфорда" (3:1). Футболист бросил куртку на землю.

"Почему я? Почему я?" — повторял Роналду после замены, пишет "Би-би-си".

"Why did he take me off?"



Cristiano Ronaldo was not happy at being withdrawn in the 70th minute with Man Utd 2-0 up against Brentford... pic.twitter.com/gx0uur4GZf — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 19, 2022

Футболист выразил недовольство этим решением, бросив переданную ему куртку на землю, отказался перейти на комфортное место, усевшись на ступеньку рядом со скамейкой. Как отмечается, он что-то бормотал под нос. Свою верхнюю одежду футболист поднял только через некоторое время. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал этот эмоциональный всплеск спортсмена.

Cristiano Ronaldo after being subbed off 😡 pic.twitter.com/hkJHzDJSVF — B/R Football (@brfootball) January 19, 2022

"Это нормально, нападающий хочет забивать. Но он играл после небольшого повреждения, и важно было помнить, что впереди у нас ещё один матч. Кроме того, после того, что произошло в матче с "Астон Виллой", на этот раз нам пришлось защищать преимущество, важно было вернуться к пятёрке защитников", — прокомментировал тренер "Манчестер Юнайтед" Рангник.