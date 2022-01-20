Новый посол в ЦАР Бикантов предположил, кто убил трёх российских журналистов
Обстрелянная машина журналистов © СК РФ
Дипломат напомнил, что сотрудники СМИ передвигались ночью по трассе без какой-либо охраны.
Занявший пост посла России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов заявил, что трёх российских журналистов в этой стране в 2018 году могли убить боевики из группировки 3R.
Такую версию дипломат озвучил в первом интервью в роли российского представителя в ЦАР. Дипломат напомнил, что, "как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа — Сибю".
"По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооружённого формирования 3R", — заявил Бикантов РИА "Новости".
Он отметил, что в декабре 2020 года группировка 3R вместе с другими бандитскими формированиями напала на Банги. Там было много жертв среди мирного населения, но взять город не удалось.
"Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооружённые формирования за границы ЦАР", — сказал Бикантов.
Лайф сообщал, что Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты 30 июля 2018 года. Перед смертью журналистов могли похитить и допрашивать. По версии следствия, россиян застрелили при ограблении.