СКР опубликовал фото пикапа в ЦАР, в котором расстреляли российских журналистов

Сообщается, что российские следователи договорились передать уголовное дело для дальнейшего расследования на вышестоящий уровень.

Следственный комитет России обнародовал фотографии пикапа в Центральноафриканской Республике, в котором расстреляли российских журналистов. Кадры размещены на сайте ведомства.

Фото: © Следственный комитет России.

Как отмечается, следователи ещё раз допросили водителя, который сопровождал Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в командировке.

Фото: © Следственный комитет России.

С правоохранителями республики российские следователи договорились передать уголовное дело для дальнейшего расследования на вышестоящий уровень.

Фото: © Следственный комитет России.

Напомним, убийство российских журналистов произошло 31 июля. Как писал Лайф, перед смертью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли похитить и допрашивать.

Фото: © Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР журналистов. Как стало известно, журналистов убили при попытке ограбления.