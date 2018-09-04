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Регион
Опубликовано 4 сентября 2018, 11:58

СКР опубликовал фото пикапа в ЦАР, в котором расстреляли российских журналистов

Фото: &copy; Следственный комитет России.&nbsp;

Фото: © Следственный комитет России. 

Сообщается, что российские следователи договорились передать уголовное дело для дальнейшего расследования на вышестоящий уровень.

Следственный комитет России обнародовал фотографии пикапа в Центральноафриканской Республике, в котором расстреляли российских журналистов. Кадры размещены на сайте ведомства.

Фото: © Следственный комитет России.

Фото: © Следственный комитет России.

Как отмечается, следователи ещё раз допросили водителя, который сопровождал Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в командировке.

Фото: © Следственный комитет России.

Фото: © Следственный комитет России.

С правоохранителями республики российские следователи договорились передать уголовное дело для дальнейшего расследования на вышестоящий уровень.

Фото: © Следственный комитет России.

Фото: © Следственный комитет России.

Напомним, убийство российских журналистов произошло 31 июля. Как писал Лайф, перед смертью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко могли похитить и допрашивать.

Фото: © Следственный комитет России.

Фото: © Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России назначил судебно-медицинские экспертизы тел погибших в ЦАР журналистов. Как стало известно, журналистов убили при попытке ограбления.

Фото: © Следственный комитет России.

Фото: © Следственный комитет России.

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Владислав Фёдоров
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