В Германии побит рекорд по количеству заболевших ковидом за сутки
С начала пандемии нового коронавируса заражение им выявили уже у 8 320 386 жителей страны.
Мюнхен в период пандемии. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
В ФРГ за сутки выявлено 133 536 случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом за всё время пандемии. Об этом сообщает Институт вирусологии имени Роберта Коха.
Всего же с начала пандемии ковид обнаружили у 8 320 386 жителей Германии. Умерло 116 315 (за последние сутки 234) пациентов.
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Лайф сообщал, что ранее глава ВОЗ Гебреисус сообщил о 18 миллионах заразившихся коронавирусом за минувшую неделю. Омикрон-штамм продолжает охватывать планету, констатировал гендиректор Всемирной организации здравоохранения.
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