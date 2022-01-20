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В Германии побит рекорд по количеству заболевших ковидом за сутки

С начала пандемии нового коронавируса заражение им выявили уже у 8 320 386 жителей страны.

20 января, 04:02
<p>Мюнхен в период пандемии. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Мюнхен в период пандемии. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

В ФРГ за сутки выявлено 133 536 случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом за всё время пандемии. Об этом сообщает Институт вирусологии имени Роберта Коха.

Всего же с начала пандемии ковид обнаружили у 8 320 386 жителей Германии. Умерло 116 315 (за последние сутки 234) пациентов.

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Лайф сообщал, что ранее глава ВОЗ Гебреисус сообщил о 18 миллионах заразившихся коронавирусом за минувшую неделю. Омикрон-штамм продолжает охватывать планету, констатировал гендиректор Всемирной организации здравоохранения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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