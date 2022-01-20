В Германии побит рекорд по количеству заболевших ковидом за сутки

В ФРГ за сутки выявлено 133 536 случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом за всё время пандемии. Об этом сообщает Институт вирусологии имени Роберта Коха.

Всего же с начала пандемии ковид обнаружили у 8 320 386 жителей Германии. Умерло 116 315 (за последние сутки 234) пациентов.