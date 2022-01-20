Депутат Бурматов рассказал о планах введения в РФ учёта и маркировки домашних животных

Парламентарий отметил, что новая норма поможет в том числе в привлечении к ответственности нерадивых хозяев, выбрасывающих питомцев на улицу.

В России планируют ввести обязательную маркировку и учёт домашних животных. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с "Известиями".

Парламентарий отметил, что Минсельхоз подготовит поправки в законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии". Документ вводит понятия маркировки и учёта животных в России, однако сейчас относится только к сельскохозяйственным видам. Теперь же это положение планируют исправить.

"Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учёта домашних питомцев", — говорится в ответе Минсельхоза Бурматову, который есть в распоряжении издания.

Уточняется, что доработать проект намерены в рамках его подготовки к рассмотрению во втором чтении. При этом изначально документ создавали для учёта и маркировки, в том числе домашних питомцев.

"Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти", — отметил Бурматов.

Он добавил, что новая норма позволит привлекать к ответственности хозяев, которые выбрасывают питомцев на улицу. Депутат подчеркнул, что учёт животных должен быть бесплатным. Кроме того, необходимо сделать так, чтобы люди сами могли выбрать, как маркировать питомца. Например, это могут быть бирки, клеймо или чипы, отметил парламентарий.