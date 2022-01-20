Люди вернулись в последний полностью эвакуированный город возле АЭС "Фукусима-1"

Впервые с весны 2011 года жители вернулись в свои отремонтированные дома в городе Футаба после эвакуации из-за аварии на АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил телеканал NHK.

Этот город в японской префектуре Фукусима был единственным населённым пунктом с режимом полной эвакуации после аварии. Вернувшиеся жители смогут переночевать в своих домах, а затем начать готовиться к полному переезду на постоянной основе, это планируется сделать в июне. Сейчас к обычной и безопасной жизни подготовлена основная часть города, площадь которой составляет 780 га, там прописано более 3,6 тысячи человек.

Однако временно вернуться в город согласились лишь 11 семей численностью 15 человек. Большинство людей до сих пор не могут принять окончательное решение, переезжать ли домой. Многие уже обосновались в других префектурах страны.

Напомним, в марте 2011 года из-за цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего ядерное топливо в трёх реакторах расплавилось, спровоцировав этим серию взрывов и выброс радиации в атмосферу. Были заражены прилегающие территории, откуда пришлось эвакуировать десятки тысяч человек.