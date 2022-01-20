Банкир Спиваков спрогнозировал исчезновение пластиковых карт в РФ в течение пары лет

В этом году количество виртуальных и пластиковых карт на руках россиян достигнет равновесия, а в ближайшие годы физические аналоги платёжных носителей перестанут пользоваться популярностью. Таким мнением поделился управляющий директор по кредитным розничным продуктам "Райффайзенбанка" Андрей Спиваков в беседе с РИА "Новости".

"Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение ещё пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность", — сказал эксперт.

Он отметил, что через несколько лет не более 15% клиентов захотят продолжать пользоваться пластиковыми картами. Причём обусловлено это будет не удобством, а восприятием таких платёжных средств в качестве "красивого аксессуара".

Кроме того, по словам Спивакова, в онлайн будет всё больше уходить и самый объёмный из всех видов кредитов — ипотека. Он отметил, что сейчас главным препятствием для такого перехода является необходимость идентификации при открытии счёта для новых клиентов банков, а также при оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи. При этом 50‒70% застройщиков в Москве и Подмосковье уже готовы к проведению удалённых сделок, подобная картина отмечается и в Санкт-Петербурге, сообщил эксперт. Однако региональные застройщики не торопятся переходить в онлайн.