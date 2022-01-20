Школы Магадана проверяют после сообщений о "минировании"

Школы Магадана получили сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах. Атаке, предварительно, подверглись также техникумы, училища и колледжи города.

"В школах занятия первой смены были отменены. Тех, кто учится со второй смены, отправили на дистанционку", — сообщает kp.ru со ссылкой на мэрию города.

На местах работают правоохранители. Отмечается, что письмо о "минировании" всех магаданских школ пришло на электронную почту Управления образования города. Власти приняли решение о массовой эвакуации людей.