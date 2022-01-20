Школы Магадана проверяют после сообщений о "минировании"
Власти приняли решение об эвакуации людей. Занятия первой смены проводятся в дистанционном формате.
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Школы Магадана получили сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах. Атаке, предварительно, подверглись также техникумы, училища и колледжи города.
"В школах занятия первой смены были отменены. Тех, кто учится со второй смены, отправили на дистанционку", — сообщает kp.ru со ссылкой на мэрию города.
На местах работают правоохранители. Отмечается, что письмо о "минировании" всех магаданских школ пришло на электронную почту Управления образования города. Власти приняли решение о массовой эвакуации людей.
Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине неизвестные "заминировали" десятки школ. Ученики сейчас находятся на удалёнке, поэтому опасности для детей нет, но учителя всё же предупреждают о запрете на посещение учебных заведений. Кроме того, атаке подверглись мэрия Южно-Сахалинска и десятки других учреждений. Большинство случаев анонимного "минирования" пришлось на областной центр, несколько — на город Корсаков.
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