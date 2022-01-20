В Приморье заповеднику пришлось заплатить за скот, похищенный леопардом

В Приморском крае семья жительницы п. Оленевод Хасанского района получила денежную компенсацию за домашний скот, убитый краснокнижным леопардом. Деньги выплатила администрация заповедника "Дальневосточные леопарды".

Как рассказали в заповеднике, хищник попытался добыть барана, но испугался появившихся хозяев животного. Леопард тут же скрылся в лесу. Хотя баран был ещё жив, его пришлось зарезать. Через три недели пятнистая кошка унесла в лес козу и с тех пор не показывалась.

"На лесной территории, ближайшей к посёлку, на данный момент держится косуля — один из основных видов жертв леопарда. Возможно, именно поэтому леопард находился рядом с населённым пунктом. Баран и коза оказались более лёгкой добычей, чем дикие копытные. Важно отметить, что этот леопард сохраняет страх перед человеком, а это является одним из показателей нормального состояния животного", — рассказала Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда".

За годы работы заповедника численность дальневосточного леопарда выросла в три раза — с 35 до 110 особей. Его популяция продолжает расти, хотя он ещё самая редкая крупная кошка планеты.