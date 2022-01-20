Один из главных моментов, которому следует уделить внимание во время обслуживания автомобиля зимой, — состояние аккумуляторной батареи. Как отметил главный редактор журнала "За рулём", автоэксперт Максим Кадаков, её ёмкости иногда не хватает для того, чтобы запустить двигатель.

"Если вы понимаете, что еле-еле крутится стартер, это значит, что её надо заменить, чтобы не оказалось так, что вы где-то вдали от цивилизации не сможете завести двигатель", — сказал Максим Кадаков в беседе с RT.

Он добавил, что также нужно уделить внимание хорошей обзорности, которая важна в тёмное время суток. Для этого перед зимой следует заменить щётки стеклоочистителя, подобрать омывающую жидкость и следить за чистотой фар. Ещё важно не забыть поменять шины и следить за тем, чтобы на ковриках не скапливалось много воды.

"На зимнее время лучше положить резиновые коврики. Часто используются химические реагенты, они разъедают не только обувь, вредят не только людям и животным, они вредят лакокрасочному покрытию и внутренним полостям автомобиля, поэтому на мойку нужно обязательно периодически заезжать и хорошо мыть автомобиль — это тоже залог здоровья вашей машины", — заключил Кадаков.