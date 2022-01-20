Эксперт Лопатин назвал сумму дохода, необходимую в Москве для ипотеки на однушку

Чтобы в относительно комфортных условиях купить однокомнатную квартиру в Москве в ипотеку по ставке 10 процентов годовых на 25 лет, нужно зарабатывать не менее 104 тысяч рублей в месяц без учёта расходов на домохозяйство. Такой расчёт применим при первоначальном взносе в 20 процентов, рассказали эксперты.

"Год назад, когда средняя ставка варьировалась на уровне 7,4 процента, требовалось 84 тысячи рублей при условии, что в погашение кредита направляется до 70 процентов от заработной платы", — отметил в интервью РИА "Новости" старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

При этом на домохозяйство надо усреднённо закладывать 25–30 тысяч рублей в месяц, уточнил заведующий кафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов. Он отметил, что средний заработок в Москве и Московской области колеблется в районе 90–100 тысяч рублей, а если исключить вакансии топ-менеджеров крупных компаний — то в пределах 65–70 тысяч рублей.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве на середину января составляет 10,5 миллиона рублей на первичном рынке и 10,4 миллиона рублей на вторичном, рассказала главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. Она добавила, что если желающие купить квартиру не хотят связываться с банками, то жить на один прожиточный минимум при стабильной зарплате в 95–100 тысяч рублей потребуется как минимум шесть лет вдвоём или 12 лет одному.

"Если у потенциальной семьи из двух работающих человек нет средств на первоначальный взнос в 20 процентов, то для его накопления потребуется ежемесячный доход в 180 тысяч рублей на домохозяйство. Из этой суммы 36 тысяч рублей составят минимальный прожиточный минимум, 40 тысяч рублей будут уходить на аренду жилья, а остальная сумма — на накопление первоначального взноса. Необходимую для ипотеки сумму можно будет скопить за 20 месяцев, то есть менее чем за два года", — рассказала Кирюхина.