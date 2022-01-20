Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $90 за баррель
Сырьё дорожает день за днём на фоне геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, несмотря на распространение по миру штамма коронавируса "омикрон".
Фото © Shutterstock
Российская марка нефти Urals впервые за семь лет подорожала выше отметки $90 за баррель, в результате она оказалась дороже, чем чёрное золото марки Brent.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus, такой показатель достигнут впервые с октября 2014 года. Дороже средиземноморской марки сырья российский сорт нефти стоит уже третий день подряд.
В бюджете России базовая цена Urals на 2022 год определена на уровне $44,2 за баррель. От того, выше или ниже действительная цена сырья, зависят действия Минфина — продаёт ли он или покупает валюту в соответствии с бюджетным правилом.
Как сообщал Лайф, в последние дни нефть дорожает до рекордных за семь лет показателей. Так, ранее цена барреля впервые с 2014 года поднялась до 87, а затем и 89 долларов. Западные журналисты считают, что рост стоимости нефти связан с усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, в частности c атакой беспилотников хуситов на Абу-Даби, а также с ослаблением опасений по поводу влияния омикрон-штамма ковида на спрос.
Комментариев: 0