Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $90 за баррель

Российская марка нефти Urals впервые за семь лет подорожала выше отметки $90 за баррель, в результате она оказалась дороже, чем чёрное золото марки Brent.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus, такой показатель достигнут впервые с октября 2014 года. Дороже средиземноморской марки сырья российский сорт нефти стоит уже третий день подряд.