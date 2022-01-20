У Крыма осталась неделя на апелляцию по поводу передачи скифского золота Украине
В октябре прошлого года суд Амстердама постановил отдать историческую реликвию Киеву, и бумаги из России пока не поступали.
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Обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине музеи Крыма могут до 26 января, то есть в течение ближайшей недели, заявил пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк.
"Срок подачи истекает 26 января 2022 года", — сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь суда Нидерландов Хюнтинк.
Он отметил, что пока суд не получал запроса на апелляцию.
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября 2021 года суд Амстердама постановил отдать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным. Там опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма.
Как сообщал Лайф ранее, Бастрыкин потребовал доложить о проверке по факту хищения "скифского золота". Также глава СКР поручил Главному следственному управлению оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении деталей произошедшего.
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