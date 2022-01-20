У Крыма осталась неделя на апелляцию по поводу передачи скифского золота Украине

Обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине музеи Крыма могут до 26 января, то есть в течение ближайшей недели, заявил пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк.

"Срок подачи истекает 26 января 2022 года", — сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь суда Нидерландов Хюнтинк.

Он отметил, что пока суд не получал запроса на апелляцию.