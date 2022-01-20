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У Крыма осталась неделя на апелляцию по поводу передачи скифского золота Украине

В октябре прошлого года суд Амстердама постановил отдать историческую реликвию Киеву, и бумаги из России пока не поступали.

20 января, 03:24
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_(%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Scythian_sword_with_golden_sheath_from_Tovsta_Mohyla,_4th_century_BC,_01.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">скифское золото</a></p>

Фото © Wikipedia / скифское золото

Обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине музеи Крыма могут до 26 января, то есть в течение ближайшей недели, заявил пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк.

"Срок подачи истекает 26 января 2022 года", — сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь суда Нидерландов Хюнтинк.

Он отметил, что пока суд не получал запроса на апелляцию.

Песков: Россия считает, что "скифское золото" должно быть в Крыму

Песков: Россия считает, что "скифское золото" должно быть в Крыму

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября 2021 года суд Амстердама постановил отдать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным. Там опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма.

Как сообщал Лайф ранее, Бастрыкин потребовал доложить о проверке по факту хищения "скифского золота". Также глава СКР поручил Главному следственному управлению оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении деталей произошедшего.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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