МВД заявило о неготовности возвращать штрафы за превышение средней скорости

МВД России пока не планирует возобновлять вынесение штрафов за превышение водителями средней скорости движения. От такой практики отказались в прошлом году, но в СМИ появились сообщения, что она может быть вновь взята на вооружение.

Как пишет "Коммерсант", в ведомстве пояснили, что, прежде чем возвращаться к взиманию штрафов, нужно устранить "правовые пробелы" в законодательстве. Как уточнили в МВД, главная проблема — установить место совершения правонарушения и определить, куда нарушитель должен направлять жалобу на постановление.

Президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что для этого придётся править большое количество законов. Он сомневается, "что кто-то этим будет заниматься".