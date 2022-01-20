МВД заявило о неготовности возвращать штрафы за превышение средней скорости
В ведомстве заявили, что в законах есть "правовые пробелы", которые мешают использовать такую меру наказания.
© Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
МВД России пока не планирует возобновлять вынесение штрафов за превышение водителями средней скорости движения. От такой практики отказались в прошлом году, но в СМИ появились сообщения, что она может быть вновь взята на вооружение.
Как пишет "Коммерсант", в ведомстве пояснили, что, прежде чем возвращаться к взиманию штрафов, нужно устранить "правовые пробелы" в законодательстве. Как уточнили в МВД, главная проблема — установить место совершения правонарушения и определить, куда нарушитель должен направлять жалобу на постановление.
Президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что для этого придётся править большое количество законов. Он сомневается, "что кто-то этим будет заниматься".
Ранее Лайф приводил пояснения эксперта: тот рассказал, что против штрафов за превышение средней скорости выступил Верховный суд, и как раз из-за того, что нет возможности зафиксировать место и время правонарушения.
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