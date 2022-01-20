Чешский депутат Фишер призвал правительство пересмотреть отношения с Россией
Комитет, который возглавляет парламентарий, считает, что эта задача стоит перед страной на долгую перспективу.
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Правительству Чехии необходимо "отважно начать ревизию отношений с Россией". С такими рекомендациями выступил комитет верхней палаты парламента республики по внешней политике, обороне и безопасности, сообщил председатель комитета Павел Фишер.
"Мы рекомендуем правительству, чтобы оно отважно начало ту ревизию отношений с Россией, которую пообещало в своём программном заявлении. Мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией", — сказал Фишер после заседания комитета.
Как сообщает English radio, Фишер отметил, что "это задача на долгую перспективу".
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Напомним, что весной 2021 года Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. По версии чешской стороны, российские спецслужбы якобы могут быть причастны к происшествию во Врбетице. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность, однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжали выдвигать всё новые и новые версии.
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