Чешский депутат Фишер призвал правительство пересмотреть отношения с Россией

Правительству Чехии необходимо "отважно начать ревизию отношений с Россией". С такими рекомендациями выступил комитет верхней палаты парламента республики по внешней политике, обороне и безопасности, сообщил председатель комитета Павел Фишер.

"Мы рекомендуем правительству, чтобы оно отважно начало ту ревизию отношений с Россией, которую пообещало в своём программном заявлении. Мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией", — сказал Фишер после заседания комитета.