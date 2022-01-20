Агенты Языджи отреагировали на приглашение его в ЦСКА для "встречи с Наташами"

Скандальная публикация, посвящённая трансферу турецкого футболиста Юсуфа Языджи в московский ЦСКА была выпущена без согласования с руководством клуба. С таким заявлением выступило агентство Possible, которое представляет интересы игрока.

"Неуместная публикация после трансфера Юсуфа Языджи в московский ЦСКА была совершена без согласования с руководством клуба. Пост был оперативно удален, а болельщикам принесены извинения на русском, английском и турецком языках", — говорится в заявлении клуба на его странице в Instagram.

Московский ЦСКА решил с юмором подойти к презентации игрока сборной Турции Юсуфа Языджи. Армейцы выложили ролик якобы имевшей место переписки с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.