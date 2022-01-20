КНДР намекнула на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США
Пхеньян считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".
Фото © ЦТАК
Пхеньян рассмотрит возможность возобновления временно приостановленных видов деятельности в связи с враждебными шагами со стороны США. Об этом сообщило агентство ЦТАК в репортаже об итогах прошедшего заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) под председательством лидера страны Ким Чен Ына.
"Политбюро переориентировало задачи оборонной политики на усиление и разработку более мощных физических средств для жёсткого пресечения враждебных действий против КНДР, которые становятся всё более доминирующими со стороны США, без промедления. В профильное ведомство направлено указание оперативно рассмотреть вопрос возобновления всех действий и возобновления всех временно приостановленных действий", — цитирует протокол агентство ЦТАК.
Участники заседания пришли к выводу, что "враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя игнорировать", а конфронтация принимает "затяжной характер". Вашингтон после саммита КНДР и США провёл сотни военных манёвров, поставляя в Южную Корею сверхсовременные вооружения и размещая стратегическое ядерное оружие в районе Корейского полуострова, угрожая тем самым государству, считают в Пхеньяне.
По мнению южнокорейских экспертов, речь идёт о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ядерных испытаниях, мораторий на которые в одностороннем порядке поддерживается КНДР с конца 2017 года.
Ранее Лайф сообщал, что постпред США Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет. По данным Вашингтона, Северная Корея с сентября 2021 года произвела шесть запусков баллистических снарядов.
12 января США ввели санкции против российской компании "Парсек" и семи физических лиц — директора по развитию фирмы "Парсек" (россиянина Романа Алара) и шестерых граждан КНДР, которые проживают в РФ и Китае. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своём заявлении назвал "Парсек" ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы Пхеньяна.
Ранее стало известно, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Он упал за пределами исключительной экономической зоны Токио. Береговая охрана Японии сообщала, что это была баллистическая ракета. При этом позднее сообщалось, что КНДР 11 января провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил своё беспокойство. Он уверен, что достичь устойчивого мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова можно только дипломатическим путём. Данный пуск стал вторым с начала года, первый произошёл 5 января.
Комментариев: 0