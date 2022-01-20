КНДР намекнула на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США

Пхеньян рассмотрит возможность возобновления временно приостановленных видов деятельности в связи с враждебными шагами со стороны США. Об этом сообщило агентство ЦТАК в репортаже об итогах прошедшего заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) под председательством лидера страны Ким Чен Ына.

"Политбюро переориентировало задачи оборонной политики на усиление и разработку более мощных физических средств для жёсткого пресечения враждебных действий против КНДР, которые становятся всё более доминирующими со стороны США, без промедления. В профильное ведомство направлено указание оперативно рассмотреть вопрос возобновления всех действий и возобновления всех временно приостановленных действий", — цитирует протокол агентство ЦТАК.

Участники заседания пришли к выводу, что "враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя игнорировать", а конфронтация принимает "затяжной характер". Вашингтон после саммита КНДР и США провёл сотни военных манёвров, поставляя в Южную Корею сверхсовременные вооружения и размещая стратегическое ядерное оружие в районе Корейского полуострова, угрожая тем самым государству, считают в Пхеньяне.

По мнению южнокорейских экспертов, речь идёт о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ядерных испытаниях, мораторий на которые в одностороннем порядке поддерживается КНДР с конца 2017 года.

Ранее Лайф сообщал, что постпред США Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет. По данным Вашингтона, Северная Корея с сентября 2021 года произвела шесть запусков баллистических снарядов.