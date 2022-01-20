Мэрию Южно-Сахалинска "заминировали" наряду с десятками других учреждений региона
Большинство случаев анонимного "минирования" пришлись на областной центр, несколько — на город Корсаков.
Фото © пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска
В Южно-Сахалинске поступил сигнал о взрывчатке в здании администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Примечательно, что случилось это в день 60-летия мэра города Сергея Надсадина.
Как пишет Sakhalin.info, к администрации незамедлительно выдвинулись сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Всех, кто был в здании, эвакуировали. Там работают кинологи.
По области поступили сигналы о минировании уже 49 учреждений, и них в Южно-Сахалинске – 44 объекта, а в Косакове – 5.
Лайф напоминает, что ранее на Сахалине неизвестные "заминировали" десятки школ. Ученики сейчас находятся на удалёнке, поэтому опасности для детей нет, но учителя всё же предупреждают о запрете на посещение учебных заведений.
Сахалинская область — уже не первый регион, который столкнулся с массовым "минированием". Лайф рассказывал, что ранее в Красноярске анонимные письма пришли во все детсады. А в Новосибирске эвакуировали кампус Новосибирского госуниверситета.
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