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Мэрию Южно-Сахалинска "заминировали" наряду с десятками других учреждений региона

Большинство случаев анонимного "минирования" пришлись на областной центр, несколько — на город Корсаков.

20 января, 03:28

Фото © пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске поступил сигнал о взрывчатке в здании администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Примечательно, что случилось это в день 60-летия мэра города Сергея Надсадина.

Как пишет Sakhalin.info, к администрации незамедлительно выдвинулись сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Всех, кто был в здании, эвакуировали. Там работают кинологи.

По области поступили сигналы о минировании уже 49 учреждений, и них в Южно-Сахалинске – 44 объекта, а в Косакове – 5.

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Лайф напоминает, что ранее на Сахалине неизвестные "заминировали" десятки школ. Ученики сейчас находятся на удалёнке, поэтому опасности для детей нет, но учителя всё же предупреждают о запрете на посещение учебных заведений.

Сахалинская область — уже не первый регион, который столкнулся с массовым "минированием". Лайф рассказывал, что ранее в Красноярске анонимные письма пришли во все детсады. А в Новосибирске эвакуировали кампус Новосибирского госуниверситета.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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