"Догони его!": Киевляне устроили драку под чтение молитвы во время крещенского купания
Судя по видео, полуголый мужчина приставал к собравшимся, в результате чего потасовка и началась.
Кадр из видео © Telegram-канал / Big Kyiv
Киевляне устроили драку под чтение молитвы во время крещенского купания. Видео © Telegram-канал / Big Kyiv
Во время купания на Крещение на Оболонской набережной Киева, на берегу залива Днепра, произошла потасовка. Прямо во время чтения молитвы священнослужителем, полуголый мужчина пытался напасть на участников церемонии.
На опубликованном в Telegram-канале Big Kyiv видео слышно чтение молитвы и крики раздора, причина которого не сообщается. В драку вмешались патрульные и работники муниципальной стражи, после чего зачинщика конфликта силой увёл полицейский. Слышно, как кто-из собравшихся советует другому: "Догони его!". У нападавшего диагностировали несколько травм. Был ли на этом исчерпан конфликт, не сообщается.
Ранее Лайф писал, что в Махачкале полицейские устроили драку возле отделения и лишились работы. Причиной конфликта стал приказной тон одного из сотрудников, которым он обратился к коллеге.
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