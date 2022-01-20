Во время купания на Крещение на Оболонской набережной Киева, на берегу залива Днепра, произошла потасовка. Прямо во время чтения молитвы священнослужителем, полуголый мужчина пытался напасть на участников церемонии.

На опубликованном в Telegram-канале Big Kyiv видео слышно чтение молитвы и крики раздора, причина которого не сообщается. В драку вмешались патрульные и работники муниципальной стражи, после чего зачинщика конфликта силой увёл полицейский. Слышно, как кто-из собравшихся советует другому: "Догони его!". У нападавшего диагностировали несколько травм. Был ли на этом исчерпан конфликт, не сообщается.