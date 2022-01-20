Премьер Венгрии приедет в Россию обсудить поставку вакцин и газа
Речь также пойдёт о проекте строительства атомной электростанции — Будапешт надеется, что работы выйдут на новый этап.
Виктор Орбан © Пресс-служба президента РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 февраля посетит Россию. В ходе этого визита речь пойдёт в том числе о производстве российской вакцины от коронавируса, а также о поставках газа. Об этом сообщил глава МИД республики Петер Сийярто.
"Дата встречи — 1 февраля", — приводит ТАСС слова Сийярто.
По его словам, Венгрия очень довольна сотрудничеством с Россией в энергетике, на предстоящей встрече пойдёт речь о расширении существующего контракта по газу. Дипломат отметил, что Европе нужны долгосрочные контракты с поставщиками топлива. Также Будапешт хочет как можно быстрее договориться с Россией о производстве вакцины "Спутник V" на территории республики и рассчитывает, что на новый уровень выйдет проект по строительству атомной электростанции.
Как сообщал Лайф, 27 сентября 2021 года Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, — но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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