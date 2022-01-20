Премьер Венгрии приедет в Россию обсудить поставку вакцин и газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 февраля посетит Россию. В ходе этого визита речь пойдёт в том числе о производстве российской вакцины от коронавируса, а также о поставках газа. Об этом сообщил глава МИД республики Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия очень довольна сотрудничеством с Россией в энергетике, на предстоящей встрече пойдёт речь о расширении существующего контракта по газу. Дипломат отметил, что Европе нужны долгосрочные контракты с поставщиками топлива. Также Будапешт хочет как можно быстрее договориться с Россией о производстве вакцины "Спутник V" на территории республики и рассчитывает, что на новый уровень выйдет проект по строительству атомной электростанции.