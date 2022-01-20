Россиянин открыл стрельбу в магазине, чтобы бесплатно получить спиртное

В одном из магазинов Иркутска посетитель открыл стрельбу. Он зашёл в торговую точку на улице Дзержинского, взял с витрины бутылку алкоголя, но расплачиваться не планировал. Вместо этого выстрелил в потолок.

"Продавец сразу же позвонила в полицию. Прибывшие на место оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили злоумышленника. Им оказался 18-летний иркутянин. По предварительной информации, он произвёл выстрел из пневматического пистолета. Свой поступок объяснил тем, что находился в состоянии опьянения", — рассказали в региональном Управлении МВД РФ.