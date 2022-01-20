Россиянин открыл стрельбу в магазине, чтобы бесплатно получить спиртное
Оказалось, нарушителю всего 18 лет. Он вскоре был задержан и объяснил такое поведение нетрезвостью.
© Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
В одном из магазинов Иркутска посетитель открыл стрельбу. Он зашёл в торговую точку на улице Дзержинского, взял с витрины бутылку алкоголя, но расплачиваться не планировал. Вместо этого выстрелил в потолок.
"Продавец сразу же позвонила в полицию. Прибывшие на место оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили злоумышленника. Им оказался 18-летний иркутянин. По предварительной информации, он произвёл выстрел из пневматического пистолета. Свой поступок объяснил тем, что находился в состоянии опьянения", — рассказали в региональном Управлении МВД РФ.
Полицейские не стали заводить на парня уголовное дело. Они составили административный протокол по статье о стрельбе из оружия в населённых пунктах или в других не отведённых для этого местах. Иркутянину теперь грозит штраф в сумме от 40 до 50 тысяч рублей. Также у него заберут оружие и боеприпасы.
А ранее Лайф писал, что в Ставропольском крае мужчина устроил стрельбу в больнице. Он хотел "разобраться" с бывшей женой, которая работает в этой больнице медсестрой. Правоохранители быстро задержали медика. Лайф публиковал фото из больницы с дырками в потолке и стенах от пуль, выпущенных мужчиной.
Комментариев: 0