Политолог Рар: Глава МИД Германии Бербок "переобулась" в вопросе российского газа
Министр заявила, что ФРГ по-прежнему на много лет вперёд нужно будет голубое топливо из РФ, отметил эксперт.
Анналена Бербок © Телеграм-канал МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым признала, что заинтересована в российском газе. Раньше она хотела сделать из газопровода "Северный поток ‒ 2" "руину на дне Балтийского моря", но канцлер Олаф Шольц смог переубедить её, заявив, что этот коммерческий проект следует доделать. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар в беседе с порталом "Украина.ру".
"Она (Анналена Бербок. — Прим. Лайфа) не заявила, что "Северного потока – 2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась". Она сегодня действует не как представитель партии зелёных, а как представитель конструктивной немецкой дипломатии", — сказал эксперт.
Бербок сказала, что российский газ нужен будет Германии ещё на многие годы, ФРГ хочет "надёжности поставок" голубого топлива, отметил Рар. Политолог также указал, что поведение министра и её заявления вызывают уважение.
Лайф сообщал, что ранее в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В ходе встречи российский министр указал коллеге на контрпродуктивность политизации "Северного потока – 2". Лавров также объяснил Бербок неприемлемость требований по перемещениям войск РФ на собственной земле. После встречи глава МИД ФРГ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Дипломат призналась, что, стоя у мемориала, она "наполнялась стыдом и трепетом".
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