Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым признала, что заинтересована в российском газе. Раньше она хотела сделать из газопровода "Северный поток ‒ 2" "руину на дне Балтийского моря", но канцлер Олаф Шольц смог переубедить её, заявив, что этот коммерческий проект следует доделать. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар в беседе с порталом "Украина.ру".

"Она (Анналена Бербок. — Прим. Лайфа) не заявила, что "Северного потока – 2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась". Она сегодня действует не как представитель партии зелёных, а как представитель конструктивной немецкой дипломатии", — сказал эксперт.