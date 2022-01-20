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Политолог Рар: Глава МИД Германии Бербок "переобулась" в вопросе российского газа

Министр заявила, что ФРГ по-прежнему на много лет вперёд нужно будет голубое топливо из РФ, отметил эксперт.

20 января, 05:32
<p>Анналена Бербок © Телеграм-канал <a href="https://t.me/MID_Russia/18181" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Анналена Бербок © Телеграм-канал МИД России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым признала, что заинтересована в российском газе. Раньше она хотела сделать из газопровода "Северный поток ‒ 2" "руину на дне Балтийского моря", но канцлер Олаф Шольц смог переубедить её, заявив, что этот коммерческий проект следует доделать. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар в беседе с порталом "Украина.ру".

"Она (Анналена Бербок. — Прим. Лайфа) не заявила, что "Северного потока – 2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась". Она сегодня действует не как представитель партии зелёных, а как представитель конструктивной немецкой дипломатии", — сказал эксперт.

В отношении главы МИД Германии начато расследование

В отношении главы МИД Германии начато расследование

Бербок сказала, что российский газ нужен будет Германии ещё на многие годы, ФРГ хочет "надёжности поставок" голубого топлива, отметил Рар. Политолог также указал, что поведение министра и её заявления вызывают уважение.

Лайф сообщал, что ранее в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В ходе встречи российский министр указал коллеге на контрпродуктивность политизации "Северного потока – 2". Лавров также объяснил Бербок неприемлемость требований по перемещениям войск РФ на собственной земле. После встречи глава МИД ФРГ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Дипломат призналась, что, стоя у мемориала, она "наполнялась стыдом и трепетом".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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