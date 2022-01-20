Госдума может принять поправки об индексации пенсий на 8,6% сразу в двух чтениях
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Спикер нижней палаты парламента отметил, что это решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции. Он также подчеркнул, что необходимые средства в бюджете есть.
Поправки об индексации пенсий на 8,6% в РФ с 1 января 2022 года в Госдуме могут принять сразу во втором и в итоговом, третьем чтении. Рассмотрение документа запланировано на сегодня, 20 января. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Правительство подготовило поправки, которые позволяют нам принять это решение в кратчайшие сроки. Необходимо сделать всё, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись. В случае поддержки депутатов закон будет принят сразу во втором чтении и в итоговом, третьем", — написал Володин в своём телеграм-канале.
Спикер Госдумы отметил, что это решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции, а именно — компенсировать пенсионерам дополнительные расходы, появившиеся из-за рост цен. Он подчеркнул, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года, необходимые средства в бюджете есть.
Напомним, ещё в конце 2021 года Владимир Путин заявил, что власти не должны отступать от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции. После этого 12 января глава государства предложил правительству повысить пенсионные выплаты на 8,6%. 19 января Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал соответствующие поправки в законодательство, которые за два дня до этого были внесены на рассмотрение. По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, таким образом средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля.