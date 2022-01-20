Госдума может принять поправки об индексации пенсий на 8,6% сразу в двух чтениях

Спикер нижней палаты парламента отметил, что это решение призвано защитить граждан в условиях выросшей инфляции. Он также подчеркнул, что необходимые средства в бюджете есть.

Поправки об индексации пенсий на 8,6% в РФ с 1 января 2022 года в Госдуме могут принять сразу во втором и в итоговом, третьем чтении. Рассмотрение документа запланировано на сегодня, 20 января. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Правительство подготовило поправки, которые позволяют нам принять это решение в кратчайшие сроки. Необходимо сделать всё, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись. В случае поддержки депутатов закон будет принят сразу во втором чтении и в итоговом, третьем", — написал Володин в своём телеграм-канале.