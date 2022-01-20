С 1 февраля пенсионеры получат одну из самых значительных доплат: какие начисления станут больше и на сколько В следующем месяце пожилые люди смогут получить сразу несколько повышенных доплат. Это касается и пенсий, и некоторых социальных мер поддержки. Кого ждёт повышение выплат? 19 января, 21:40 Фото © Shutterstock

В этом году страховые пенсии с 1 января повысили на 5,9%. Размер индексации оказался ниже инфляции. В результате было принято решение сделать перерасчёт задним числом. Размер индексации пенсий с Нового года должен составить 8,6%. Доплаты пенсионеры получат в ближайшее время, но, скорее всего, уже в феврале.

— Законопроект был подготовлен в ускоренном порядке. Исходя из информации, полученной с сайта Государственной думы, его будут рассматривать в рамках уже принятого в первом чтении законопроекта № 6599. Изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Поправки, которые были внесены 19 января, говорят о том, что теперь стоимость одного пенсионного коэффициента будет 107 рублей 36 копеек вместо 104 рублей 69 копеек. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет 6564 рубля 31 копейки, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Исходя из информации, имеющейся на сайте Госдумы, планируется рассмотреть данный законопроект во втором и третьем чтении 20 января 2022 года. Если документ примут, то затем он направится в Совет Федерации, а следом — на подпись президенту.

— Вероятно, закон уже будет принят до конца января 2022 года. В каком порядке дополучат эту разницу пенсионеры и в какие сроки, документ не устанавливает. Вероятно, после того как закон вступит в силу, ПФР всем в феврале доначислит эту разницу, — добавила Оксана Красовская.

Также определённые категории пенсионеров с 1 февраля ждёт дополнительная прибавка. Пока документ ещё не подписан и не опубликован. Но исходя из проекта постановления правительства "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году" — планируют установить коэффициент индексации 1,084 для выплат, пособий и компенсаций. Таким образом, прибавка составит 8,4%, тогда как в 2021 году она была 4,9%.

Индексацию сделают тем, кто получает ЕДВ и набор социальных услуг, выплаты в связи с производственной травмой, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Прибавка положена также людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, а также пострадавшим от радиационного воздействия во время ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Кстати, с 1 января 2022 года Пенсионному фонду перешёл ряд выплат, компенсаций и пособий, которые раньше назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд.

— Переход сделан автоматически. Людям, уже получающим выплаты, повторно подавать заявление для их начисления не нужно. Были приняты поправки в федеральное законодательство, согласно которым на ПФР возложены новые дополнительные функции. В том числе по выплате ряда мер социальной поддержки. Речь идёт о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян: неработающим гражданам, имеющим детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным лицам; инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР, — пояснили в Пенсионном фонде.

Назначать новые выплаты фонд будет за счёт организации межведомственного взаимодействия. Таким образом, людям, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.

Если же человек имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с этого года обращаться с заявлением об установлении выплат ему нужно в клиентскую службу ПФР.

— Первые выплаты по переданным мерам сделали 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале. В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям. Тем людям, которые оформят выплаты в январе и феврале 2022-го. С марта перечисление денег вернётся к стандартному графику, по которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце, — пояснили в ПФР.

Авторы Нина Важдаева