В Хабаровске задержали мужчину, три года скрывавшегося в тайге от полиции

В Хабаровске полицейские задержали 43-летнего мужчину, который на протяжении трёх лет находился в федеральном розыске. Всё это время он прятался от правоохранителей в тайге, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

"Установлено, что после отбытия наказания в виде лишения свободы за кражу злоумышленник не желал исполнять решение суда об установлении административного надзора. Он скрывался от полицейских в тайге, где построил себе домик", — говорится в сообщении.









К своему жилищу житель района имени Лазо сделал несколько пристроек с отдельными входами, там он проживал со знакомой. Также полицейские установили, что мужчина на протяжении трёх лет воровал имущество дачников. В частности, речь идёт о дачном инвентаре, электроинструментах, бытовой технике, посуде, одежде, а также продуктах питания. Всё это злоумышленник использовал в личных целях. При этом мужчина складировал на полках в доме и в пристройках технику, требующую подключения к сети.

В результате было выявлено 26 преступлений, совершённых задержанным, а общий ущерб составил 250 тысяч рублей, указали в УМВД. Найденные в его доме электронные устройства, большое количество продуктов питания и паспорт одного из потерпевших изъяты и будут возвращены хозяевам.

Полицейские продолжают устанавливать причастность задержанного к другим совершённым преступлениям. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста.