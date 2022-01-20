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В Хабаровске задержали мужчину, три года скрывавшегося в тайге от полиции

Он построил дом, где складировал похищенные у дачников вещи. Так, правоохранители изъяли электронные устройства, большое количество продуктов питания и паспорт одного из потерпевших.

20 января, 06:51

Дом, который построил задержанный в Хабаровске во время пребывания в федеральном розыске. Фото © УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске полицейские задержали 43-летнего мужчину, который на протяжении трёх лет находился в федеральном розыске. Всё это время он прятался от правоохранителей в тайге, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

"Установлено, что после отбытия наказания в виде лишения свободы за кражу злоумышленник не желал исполнять решение суда об установлении административного надзора. Он скрывался от полицейских в тайге, где построил себе домик", — говорится в сообщении.

  • Дом и пристройки, которые построил задержанный в Хабаровске во время пребывания в федеральном розыске. Фото © УМВД России по Хабаровскому краю
    Дом и пристройки, которые построил задержанный в Хабаровске во время пребывания в федеральном розыске. Фото © УМВД России по Хабаровскому краю
  • Вещи, похищенные задержанным в Хабаровске во время пребывания в федеральном розыске. Фото © УМВД России по Хабаровскому краю
    Вещи, похищенные задержанным в Хабаровске во время пребывания в федеральном розыске. Фото © УМВД России по Хабаровскому краю
  • Вещи, похищенные задержанным в Хабаровске во время пребывания в федеральном розыске. Фото © УМВД России по Хабаровскому краю
    Вещи, похищенные задержанным в Хабаровске во время пребывания в федеральном розыске. Фото © УМВД России по Хабаровскому краю
  • Вещи, похищенные задержанным в Хабаровске во время пребывания в федеральном розыске. Фото © УМВД России по Хабаровскому краю
    Вещи, похищенные задержанным в Хабаровске во время пребывания в федеральном розыске. Фото © УМВД России по Хабаровскому краю

Дом и пристройки, которые построил задержанный в Хабаровске во время пребывания в федеральном розыске. Фото © УМВД России по Хабаровскому краю

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К своему жилищу житель района имени Лазо сделал несколько пристроек с отдельными входами, там он проживал со знакомой. Также полицейские установили, что мужчина на протяжении трёх лет воровал имущество дачников. В частности, речь идёт о дачном инвентаре, электроинструментах, бытовой технике, посуде, одежде, а также продуктах питания. Всё это злоумышленник использовал в личных целях. При этом мужчина складировал на полках в доме и в пристройках технику, требующую подключения к сети.

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В результате было выявлено 26 преступлений, совершённых задержанным, а общий ущерб составил 250 тысяч рублей, указали в УМВД. Найденные в его доме электронные устройства, большое количество продуктов питания и паспорт одного из потерпевших изъяты и будут возвращены хозяевам.

Полицейские продолжают устанавливать причастность задержанного к другим совершённым преступлениям. Возбуждены уголовные дела по статье "Кража". В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее Лайф писал, что россиянин открыл стрельбу в магазине, чтобы бесплатно получить спиртное. Оказалось, нарушителю всего 18 лет. Он вскоре был задержан и объяснил такое поведение нетрезвостью.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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