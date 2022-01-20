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Написавшая сценарий ролика про Наташ главред CSKA TV закрыла свой инстаграм

Напомним, видео армейцев с презентацией новичка команды Юсуфа Языджи вызвало широкий резонанс в соцсетях.

20 января, 09:29

Катерина Кирильчева. Фото © VK / kkirilcheva

Скриншот © Instagram / kirilcheva

Скриншот © Instagram / kirilcheva

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева закрыла свой инстаграм после скандала с роликом — презентацией турецкого футболиста Юсуфа Языджи.

Так, сейчас посмотреть публикации Кирильчевой возможно лишь тем, кто подписан на неё. Отметим, что главред CSKA TV первой принесла извинения за появление ролика и подчеркнула, что его сюжет придумывала именно она.

"Наткнулся на твиттер одной московской команды": "Спартак" подколол ЦСКА после скандального видео "про Наташ"

"Наткнулся на твиттер одной московской команды": "Спартак" подколол ЦСКА после скандального видео "про Наташ"

Ранее Лайф сообщал, что московский ЦСКА решил с юмором подойти к презентации игрока сборной Турции Юсуфа Языджи, который перешёл в столичный клуб. Армейцы выложили ролик переписки с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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