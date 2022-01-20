Написавшая сценарий ролика про Наташ главред CSKA TV закрыла свой инстаграм
Напомним, видео армейцев с презентацией новичка команды Юсуфа Языджи вызвало широкий резонанс в соцсетях.
Катерина Кирильчева. Фото © VK / kkirilcheva
Скриншот © Instagram / kirilcheva
Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева закрыла свой инстаграм после скандала с роликом — презентацией турецкого футболиста Юсуфа Языджи.
Так, сейчас посмотреть публикации Кирильчевой возможно лишь тем, кто подписан на неё. Отметим, что главред CSKA TV первой принесла извинения за появление ролика и подчеркнула, что его сюжет придумывала именно она.
"Наткнулся на твиттер одной московской команды": "Спартак" подколол ЦСКА после скандального видео "про Наташ"
Ранее Лайф сообщал, что московский ЦСКА решил с юмором подойти к презентации игрока сборной Турции Юсуфа Языджи, который перешёл в столичный клуб. Армейцы выложили ролик переписки с игроком. В одном из сообщений представитель ЦСКА написал, что в России "есть много Наташ", после чего Языджи ответил, что "будет через пять минут". Вскоре ролик был удалён, а в ЦСКА извинились за такую публикацию.
Комментариев: 0