В ХМАО гнавший за святой водой водитель на переходе насмерть сбил девятилетнего школьника

Момент наезда на девятилетнего мальчика в Нижневартовске © VK / "Сейчас Нижневартовск"

В Нижневартовске водитель Toyota RAV4, ехавший за святой водой, насмерть сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Видео с регистратора опубликовано в группе "Сейчас | Нижневартовск" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что ребёнок пересекал проезжую часть на жёлтый сигнал светофора. Водитель не успел вовремя среагировать и буквально переехал мальчика.

Инцидент произошёл 19 января на улице Ханты-Мансийской. Сбитый несовершеннолетний позже скончался в реанимации. На 39-летнего водителя завели уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть".

Известно, что мать ребёнка лишили родительских прав и он воспитывался в интернате. В момент случившегося мальчик бежал на встречу с отцом, который вернулся в Нижневартовск.