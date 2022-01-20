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В ХМАО гнавший за святой водой водитель на переходе насмерть сбил девятилетнего школьника

Момент наезда записал видеорегистратор. Автолюбитель следовал на жёлтый сигнал светофора. Известно, что мальчик бежал на встречу с отцом, который вернулся в Нижневартовск.

20 января, 09:32

Скриншот © VK / "Сейчас | Нижневартовск"

Момент наезда на девятилетнего мальчика в Нижневартовске © VK / "Сейчас Нижневартовск"

В Нижневартовске водитель Toyota RAV4, ехавший за святой водой, насмерть сбил девятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Видео с регистратора опубликовано в группе "Сейчас | Нижневартовск" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что ребёнок пересекал проезжую часть на жёлтый сигнал светофора. Водитель не успел вовремя среагировать и буквально переехал мальчика.

Инцидент произошёл 19 января на улице Ханты-Мансийской. Сбитый несовершеннолетний позже скончался в реанимации. На 39-летнего водителя завели уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть".

Известно, что мать ребёнка лишили родительских прав и он воспитывался в интернате. В момент случившегося мальчик бежал на встречу с отцом, который вернулся в Нижневартовск.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве водитель на полной скорости сбил женщину с ребёнком на переходе. Мать была госпитализирована. Врачи подозревают, что у неё может быть перелом позвоночника.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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