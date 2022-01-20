Молодым испанцам будут платить по 250 евро, чтобы они поскорее съехали от родителей

Правительство Испании приняло решение выплачивать ежемесячное пособие в размере 250 евро малообеспеченным людям моложе 35 лет, чтобы помочь им съехать от родителей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министр жилищного строительства Ракель Санчес на пресс-конференции объявила, что с января молодые испанцы с годовым доходом ниже 24 318 евро могут запросить ежемесячную субсидию на аренду квартиры на два года. Она заметила, что это "является важным элементом для того, чтобы цены на жильё перестали быть таким препятствием для эмансипации молодёжи". При этом эксперты предполагают, что подобная мера может негативно сказаться на росте стоимости жилья.

Согласно статистике, в Испании одна из самых высоких в Европе доля молодых людей, живущих с родителями, только за 2020 год таких жителей в возрасте от 25 до 29 лет насчитывалось 55%, что на 6,5 процентных пункта больше, чем в 2013-м. При этом 29% граждан в возрасте до 25 лет безработные.