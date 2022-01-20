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Захарова уличила НАТО в попытках узаконить применение силы в космосе

По словам Марии Захаровой, представленная альянсом новая стратегия обороны касается приоритетных задач и направлений работы в космическом пространстве.

20 января, 09:11

Мария Захарова © ТАСС / Михаил Метцель

НАТО пытается легитимизировать применение силы в космическом пространстве с помощью документа о политике в космосе, а это противоречит предотвращению гонки вооружений в этой среде. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

"Налицо очередная попытка легитимизировать применение силы в космосе, что противоречит утверждённой мировым сообществом задаче предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", — отметила дипломат.

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Захарова добавила, что документ под названием "Всеобъемлющая политика НАТО в отношении космоса", опубликованный 17 января, касается приоритетных задач и направлений работы альянса применительно к космическому пространству.

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Напомним, НАТО обнародовало новую стратегию обороны в космосе. В документе отмечается намерение блока активнее включать эту сферу в учения между союзниками.

Ранее Захарова сказала, что заявлениями о скором "вторжении" РФ на Украину Запад прикрывает свои провокации. Она предупредила, что подобные действия могут иметь "самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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