Захарова уличила НАТО в попытках узаконить применение силы в космосе
По словам Марии Захаровой, представленная альянсом новая стратегия обороны касается приоритетных задач и направлений работы в космическом пространстве.
Мария Захарова © ТАСС / Михаил Метцель
НАТО пытается легитимизировать применение силы в космическом пространстве с помощью документа о политике в космосе, а это противоречит предотвращению гонки вооружений в этой среде. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
"Налицо очередная попытка легитимизировать применение силы в космосе, что противоречит утверждённой мировым сообществом задаче предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", — отметила дипломат.
Захарова добавила, что документ под названием "Всеобъемлющая политика НАТО в отношении космоса", опубликованный 17 января, касается приоритетных задач и направлений работы альянса применительно к космическому пространству.
Напомним, НАТО обнародовало новую стратегию обороны в космосе. В документе отмечается намерение блока активнее включать эту сферу в учения между союзниками.
Ранее Захарова сказала, что заявлениями о скором "вторжении" РФ на Украину Запад прикрывает свои провокации. Она предупредила, что подобные действия могут иметь "самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности".
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