Захарова уличила НАТО в попытках узаконить применение силы в космосе

НАТО пытается легитимизировать применение силы в космическом пространстве с помощью документа о политике в космосе, а это противоречит предотвращению гонки вооружений в этой среде. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

"Налицо очередная попытка легитимизировать применение силы в космосе, что противоречит утверждённой мировым сообществом задаче предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", — отметила дипломат.

Захарова добавила, что документ под названием "Всеобъемлющая политика НАТО в отношении космоса", опубликованный 17 января, касается приоритетных задач и направлений работы альянса применительно к космическому пространству.

Напомним, НАТО обнародовало новую стратегию обороны в космосе. В документе отмечается намерение блока активнее включать эту сферу в учения между союзниками.