НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вице-премьер Молдавии Спыну: "Молдовагаз" перечислит "Газпрому" $8,5 млн долга за январь

По его словам, республике останется заплатить ещё 25 млн, чтобы полностью погасить задолженность перед российским холдингом.

20 января, 09:07
<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/moldovagaz/photos/a.272543446486567/1171100286630874/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SA"Moldovagaz"</a></p>

© Facebook / SA"Moldovagaz"

Компания "Молдовагаз" перечислит "Газпрому" 8,5 миллиона долларов в счёт погашения долга за январь. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

"Вчера "Молдовагаз" перечислил семь млн долларов, сегодня заплатит ещё 8,5 млн", — сказал он, выступая в парламенте.

Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП на 60 дней из-за газового кризиса

Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП на 60 дней из-за газового кризиса

Спыну уточнил, что в счёт аванса за январь будет выплачено свыше 38 млн долларов и стране останется заплатить ещё 25 млн, чтобы полностью погасить долг.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что "Газпром" предупредил власти страны о готовности приостановить поставки газа в том случае, если Кишинёв не погасит задолженность по топливу.

Песков: В вопросе поставок "Газпромом" газа в Молдавию нет политики

Песков: В вопросе поставок "Газпромом" газа в Молдавию нет политики

Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1