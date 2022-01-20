Вице-премьер Молдавии Спыну: "Молдовагаз" перечислит "Газпрому" $8,5 млн долга за январь
По его словам, республике останется заплатить ещё 25 млн, чтобы полностью погасить задолженность перед российским холдингом.
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Компания "Молдовагаз" перечислит "Газпрому" 8,5 миллиона долларов в счёт погашения долга за январь. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
"Вчера "Молдовагаз" перечислил семь млн долларов, сегодня заплатит ещё 8,5 млн", — сказал он, выступая в парламенте.
Спыну уточнил, что в счёт аванса за январь будет выплачено свыше 38 млн долларов и стране останется заплатить ещё 25 млн, чтобы полностью погасить долг.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что "Газпром" предупредил власти страны о готовности приостановить поставки газа в том случае, если Кишинёв не погасит задолженность по топливу.
Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики.
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