Вице-премьер Молдавии Спыну: "Молдовагаз" перечислит "Газпрому" $8,5 млн долга за январь

Компания "Молдовагаз" перечислит "Газпрому" 8,5 миллиона долларов в счёт погашения долга за январь. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

"Вчера "Молдовагаз" перечислил семь млн долларов, сегодня заплатит ещё 8,5 млн", — сказал он, выступая в парламенте.