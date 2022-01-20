НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Обвиняемый в убийстве тюменской школьницы заявил о непричастности к расправе

Виталий Бережной утверждает, что признательные показания дал под давлением, в том числе и физическим.

20 января, 08:56
<p>Обвиняемый в убийстве школьницы в Тюмени Виталий Бережной. Фото © LIFE</p>

Обвиняемый в убийстве школьницы в Тюмени Виталий Бережной. Фото © LIFE

Обвиняемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной сообщил, что не совершал преступление, а правоохранители на самом деле оказывали на него давление и пытали током. Об этом он заявил журналистам в зале Ленинского районного суда города.

"Это не чистосердечное признание, это было сделано под давлением, в том числе и физическим. На всём протяжении следственных действий оказывались противоправные действия сотрудниками полиции. Ничего такого, в чём меня обвиняют, я не делал", — приводит ТАСС слова Бережного.

Кроме того, суд 18 января рассматривал жалобу, поданную адвокатом Бережного, о признании незаконным отказ в возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий. В результате постановление отменил руководитель следственного органа. Поэтому, согласно решению судьи, производство по жалобе адвоката прекращено.

Родителей убитой в Тюмени школьницы лишили прав в отношении других детей

Родителей убитой в Тюмени школьницы лишили прав в отношении других детей

Напомним, история исчезновения школьницы потрясла всю страну. 30 июня 2021 года девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый преступник, который признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент совершения злодеяния он мог быть пьян. Мужчина проверяется на причастность к убийству ещё одной школьницы, которая погибла в 2011 году в Нягане, где он работал помощником участкового.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1