Обвиняемый в убийстве тюменской школьницы заявил о непричастности к расправе

Обвиняемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной сообщил, что не совершал преступление, а правоохранители на самом деле оказывали на него давление и пытали током. Об этом он заявил журналистам в зале Ленинского районного суда города.

"Это не чистосердечное признание, это было сделано под давлением, в том числе и физическим. На всём протяжении следственных действий оказывались противоправные действия сотрудниками полиции. Ничего такого, в чём меня обвиняют, я не делал", — приводит ТАСС слова Бережного.