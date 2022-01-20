Захарова: Британские военные самолёты уже несколько дней завозят на Украину оружие

Военно-транспортные самолёты ВВС Великобритании уже несколько дней завозят на Украину вооружение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

"Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолётами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонны груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений", — сообщила дипломат.

Она добавила, что Москва призывает Запад перестать содействовать милитаризации Незалежной, затягивая страну в НАТО.