Захарова: Британские военные самолёты уже несколько дней завозят на Украину оружие
Официальный представитель МИД РФ отметила, что было организовано не менее шести рейсов. По словам дипломата, каждое судно может взять на борт до 77,5 тонны груза.
Royal Air Force Boeing C-17 © Shutterstock
Военно-транспортные самолёты ВВС Великобритании уже несколько дней завозят на Украину вооружение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.
"Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолётами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонны груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений", — сообщила дипломат.
Она добавила, что Москва призывает Запад перестать содействовать милитаризации Незалежной, затягивая страну в НАТО.
Ранее Захарова сказала, что заявлениями о скором "вторжении" РФ на Украину Запад прикрывает свои провокации. Она предупредила, что подобные действия могут иметь "самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности".
Лайф уже сообщал, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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