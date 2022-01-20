Все школы Тюмени эвакуированы из-за сообщений о "минировании"
Уточняется, что до конца дня все здания образовательных учреждений осмотрят специальные службы.
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Учеников и педагогов пришлось эвакуировать из школ Тюмени из-за сообщений о возможном "минировании". Об этом рассказали в информационном центре Правительства Тюменской области.
"В связи с возникновением 20.01.2022 внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в городе Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы. До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами", — говорится в релизе.
Напомним, что в России продолжаются массовые эвакуации детей из учебных заведений после сообщений о "минировании" той или иной школы. Ранее были эвакуированы все школы Челябинска, десятки учреждений на Сахалине, а также школы Магадана.
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