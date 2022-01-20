Все школы Тюмени эвакуированы из-за сообщений о "минировании"

Учеников и педагогов пришлось эвакуировать из школ Тюмени из-за сообщений о возможном "минировании". Об этом рассказали в информационном центре Правительства Тюменской области.

"В связи с возникновением 20.01.2022 внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в городе Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы. До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами", — говорится в релизе.