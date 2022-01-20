НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Все школы Тюмени эвакуированы из-за сообщений о "минировании"

Уточняется, что до конца дня все здания образовательных учреждений осмотрят специальные службы.

20 января, 08:44
<p>Фото © VK /<a href="https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&c%5Bsection%5D=statuses&z=photo-150709625_458643717/wall-150709625_10222260" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://vk.com/plohie_novosti_mc?w=wall-150709625_10222260" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Плохие новости"</a></p>

Фото © VK / "Плохие новости"

Учеников и педагогов пришлось эвакуировать из школ Тюмени из-за сообщений о возможном "минировании". Об этом рассказали в информационном центре Правительства Тюменской области.

"В связи с возникновением 20.01.2022 внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в городе Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы. До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами", — говорится в релизе.

Мэрию Южно-Сахалинска "заминировали" наряду с десятками других учреждений региона

Мэрию Южно-Сахалинска "заминировали" наряду с десятками других учреждений региона

Напомним, что в России продолжаются массовые эвакуации детей из учебных заведений после сообщений о "минировании" той или иной школы. Ранее были эвакуированы все школы Челябинска, десятки учреждений на Сахалине, а также школы Магадана.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1