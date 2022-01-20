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Диетолог Круглова раскрыла главную опасность сырной нарезки

Врач также предупредила, что переедание этого продукта может способствовать ожирению, так как в нём нередко содержится большое количество жира и соли.

20 января, 08:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Употребление нарезанного сыра через двое суток после вскрытия упаковки может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала в беседе с изданием "Москва 24" врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

По словам специалиста, покупать нарезанный сыр в вакуумной упаковке в целом приемлемо, так как такой способ хранения продуктов не даёт размножаться патогенным микроорганизмам, однако долго держать продукт открытым не рекомендуется.

"Но, как только упаковка вскрыта, этот продукт нужно съесть в течение 24–48 часов. Если употребить его позже, возможно, всё обойдётся, но в целом это риск кишечного отравления", — заметила Круглова.

Врач также предупредила, что переедание сыра может способствовать ожирению, так как в нём нередко содержится большое количество жира и соли. Однако при разумном подходе — 40–50 граммов в день — это полезный продукт.

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"Если человек регулярно переедает сыр и в его рационе присутствуют другие источники насыщенных жиров, это будет приводить к набору веса. Люди поправляются не от какого-то конкретного продукта, а от избытка калорий в целом. И сыр вполне может создавать условия, чтобы калорийность рациона была выше, чем требуется", — уточнила специалист.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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