Диетолог Круглова раскрыла главную опасность сырной нарезки

Употребление нарезанного сыра через двое суток после вскрытия упаковки может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала в беседе с изданием "Москва 24" врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

По словам специалиста, покупать нарезанный сыр в вакуумной упаковке в целом приемлемо, так как такой способ хранения продуктов не даёт размножаться патогенным микроорганизмам, однако долго держать продукт открытым не рекомендуется.

"Но, как только упаковка вскрыта, этот продукт нужно съесть в течение 24–48 часов. Если употребить его позже, возможно, всё обойдётся, но в целом это риск кишечного отравления", — заметила Круглова.

Врач также предупредила, что переедание сыра может способствовать ожирению, так как в нём нередко содержится большое количество жира и соли. Однако при разумном подходе — 40–50 граммов в день — это полезный продукт.

"Если человек регулярно переедает сыр и в его рационе присутствуют другие источники насыщенных жиров, это будет приводить к набору веса. Люди поправляются не от какого-то конкретного продукта, а от избытка калорий в целом. И сыр вполне может создавать условия, чтобы калорийность рациона была выше, чем требуется", — уточнила специалист.