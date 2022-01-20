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Полиция Алма-Аты обнаружила тайные захоронения боевиков

Также в департаменте уточнили, что количество и места погребений представляют оперативный интерес, в связи с чем информация о них не подлежит разглашению.

20 января, 08:30
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© VK / Минобороны России

Правоохранительные органы Алма-Аты сообщили об обнаружении тайных захоронений боевиков, принимавших участие в массовых беспорядках. Об этом сообщает "Интерфакс – Казахстан" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"Да, я подтверждаю эту информацию", — сообщила глава пресс-службы алма-атинского Департамента внутренних дел Салтанат Азирбек.

По её словам, тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков. Азирбек также подчеркнула, что количество и места захоронений представляют оперативный интерес, в связи с этим любая другая информация о них не подлежит разглашению.

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Ранее глава полиции Алма-Аты Таймерденов раскрыл подробности атаки на департамент. За всю ночь с 5 на 6 января было предпринято 27 попыток штурма. Преступники хотели захватить оружейные арсеналы, отметил он.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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