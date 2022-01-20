Полиция Алма-Аты обнаружила тайные захоронения боевиков

Правоохранительные органы Алма-Аты сообщили об обнаружении тайных захоронений боевиков, принимавших участие в массовых беспорядках. Об этом сообщает "Интерфакс – Казахстан" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"Да, я подтверждаю эту информацию", — сообщила глава пресс-службы алма-атинского Департамента внутренних дел Салтанат Азирбек.

По её словам, тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков. Азирбек также подчеркнула, что количество и места захоронений представляют оперативный интерес, в связи с этим любая другая информация о них не подлежит разглашению.