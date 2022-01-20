Джокович может подать в суд на власти Австралии после депортации из страны
Напомним, первая ракетка мира не смог принять участие в Australian Open из-за грандиозного скандала.
Новак Джокович. Фото © ТАСС / РА / Tess Derry
Сербский теннисист Новак Джокович может подать в суд на власти Австралии после своей депортации из страны. Об этом пишет The Sun.
Поводом для иска может стать "жестокое обращение" с Джоковичем. Как известно, спортсмен был недоволен условиями, с которыми он столкнулся в иммиграционном изоляторе в Мельбурне. По словам его матери, там были блохи и личинки насекомых. Добавим, что сумма иска может составить около четырёх миллионов евро.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, которая не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.
10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны. Однако 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение вновь аннулировать визу Джоковича. 16 января сербский теннисист покинул Австралию, улетев из Мельбурна в Дубай.
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