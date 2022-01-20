Джокович может подать в суд на власти Австралии после депортации из страны

Сербский теннисист Новак Джокович может подать в суд на власти Австралии после своей депортации из страны. Об этом пишет The Sun.

Поводом для иска может стать "жестокое обращение" с Джоковичем. Как известно, спортсмен был недоволен условиями, с которыми он столкнулся в иммиграционном изоляторе в Мельбурне. По словам его матери, там были блохи и личинки насекомых. Добавим, что сумма иска может составить около четырёх миллионов евро.

Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, которая не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.