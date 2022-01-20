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Daily Mail: Пятинедельная дочь Бориса Джонсона тяжело переболела ковидом

Ранее премьер Британии отменил визит в центр вакцинации из-за положительного теста на ковид у одного из членов семьи. Однако тогда не было известно, кто именно заразился.

20 января, 08:25

Борис Джонсон © ТАСС / Zuma

Родившаяся в декабре 2021 года дочь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перенесла коронавирус в тяжёлой форме. Сейчас седьмой ребёнок политика идёт на поправку, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.

Ранее Джонсон отменил визит в центр вакцинации из-за положительного теста на ковид у одного из членов семьи. Однако тогда не было известно, кто именно заразился.

По данным источника газеты, дочь премьера Роми Айрис Шарлотта, заболевшая CoViD-19 в возрасте пяти недель, "довольно тяжело" перенесла болезнь, однако уже "идёт на поправку".

Джонсон в седьмой раз стал отцом, когда его супруга Кэрри Саймондс родила дочь 9 декабря 2021 года.

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Ранее Лайф рассказывал, что премьера Британии Джонсона допросили из-за вечеринок во время локдауна. По данным СМИ, на этой неделе должен быть опубликован отчёт о ситуации вокруг предполагаемых нарушений.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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