Daily Mail: Пятинедельная дочь Бориса Джонсона тяжело переболела ковидом

Родившаяся в декабре 2021 года дочь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перенесла коронавирус в тяжёлой форме. Сейчас седьмой ребёнок политика идёт на поправку, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.

Ранее Джонсон отменил визит в центр вакцинации из-за положительного теста на ковид у одного из членов семьи. Однако тогда не было известно, кто именно заразился.

По данным источника газеты, дочь премьера Роми Айрис Шарлотта, заболевшая CoViD-19 в возрасте пяти недель, "довольно тяжело" перенесла болезнь, однако уже "идёт на поправку".

Джонсон в седьмой раз стал отцом, когда его супруга Кэрри Саймондс родила дочь 9 декабря 2021 года.