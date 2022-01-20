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Назарбаев сохранит за собой право на членство в Конституционном совете Казахстана

Новые поправки также предполагают отсутствие права у первого лидера республики возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности.

20 января, 08:21
<p>Нурсултан Назарбаев © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62966/photos/63514" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Нурсултан Назарбаев © Kremlin.ru

У бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сохранится право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте. Такие данные следуют из проекта поправок "О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы", который опубликован на сайте сената парламента страны.

"[Нурсултан Назарбаев может] выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан", — указывается в тексте поправок.

Вместе с тем согласно действующему закону о первом президенте у Назарбаева есть право возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности. Однако в новых поправках данное право у него отсутствует из-за передачи полномочий председателя АНК действующему главе республики Касым-Жомарту Токаеву.

Ранее Лайф писал, что казахские депутаты одобрили отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе и АНК. По словам одного из парламентариев, экс-лидер республики сам решился на такой шаг, о чём объявил 18 января во время видеообращения к нации, а члены Мажилиса лишь закрепили отказ от привилегий.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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