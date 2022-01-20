Назарбаев сохранит за собой право на членство в Конституционном совете Казахстана

У бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сохранится право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте. Такие данные следуют из проекта поправок "О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы", который опубликован на сайте сената парламента страны.

"[Нурсултан Назарбаев может] выступать перед Парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан", — указывается в тексте поправок.

Вместе с тем согласно действующему закону о первом президенте у Назарбаева есть право возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности. Однако в новых поправках данное право у него отсутствует из-за передачи полномочий председателя АНК действующему главе республики Касым-Жомарту Токаеву.