На Урале десятилетняя девочка чуть не стала жертвой педофила

Десятилетняя девочка заходит в подъезд, за ней следует неизвестный © LIFE

В Копейске Челябинской области десятилетняя девочка чуть не стала жертвой педофила, малышку спасло появление матери. Об инциденте рассказала сама мама девочки в соцсетях.

"Моя десятилетняя дочь шла из школы по проспекту Славы, 25, за ней пошёл этот человек, если его так можно назвать. Он зашёл за ней в подъезд и начал раздеваться и предлагать ей деньги, я успела выйти из квартиры и встретить её, он убежал", — написала женщина в группе "Новости Копейск (В) Теме" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл накануне, 19 января. В распоряжении Лайфа оказалась запись с камер наблюдения. На кадрах видно, что парень, вероятно подросток, подходит к подъезду вместе с девочкой. А затем, когда она набирает на домофоне код, заходит за ней в помещение. Женщина предполагает, что именно этот молодой человек и напал на малышку в подъезде. Официального подтверждения данной информации нет.

Мать девочки сообщила Лайфу, что уже написала заявление в полицию. Сегодня, 20 января, дело должны передать в Следственный комитет.