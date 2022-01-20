Рублёв и Касаткина вышли в третий круг Australian Open
Следующей соперницей нашей спортсменки станет победительница "Ролан Гаррос" 2020 года.
Теннисисты Дарья Касаткина и Андрей Рублев. Фото © ТАСС / Dan Himbrechts / AP / Simon Baker
Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий круг Australian Open, обыграв литовца Ричардаса Беранкиса.
Все вопросы россиянин снял менее чем за два часа — 6:4, 6:2, 6:0. В следующем круге он встретится с хорватом Марином Чиличем, который обыграл словака Норберта Гомбоша.
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В третий круг вышла и Дарья Касаткина. За час и 20 минут она переиграла спортсменку из Польши Магду Линнет — 6:2, 6:3. Её следующей соперницей станет победительница "Ролан Гаррос" 2020 года Ига Швентек.
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