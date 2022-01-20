В Алма-Ате врачи удалили из печени женщины гигантского паразита

В местную больницу обратилась пациентка с асимметрией живота и тяжестью в правом подреберье. После УЗИ стало понятно, что в данной области имеется опухолевидное гигантское образование. Отмечается, что это оказался альвеококкоз печени — паразитная болезнь, которая наблюдается в результате попадания в организм человека и дальнейшего развития личинки ленточного червя. Причём с момента его появления до начала жалоб на самочувствие и клинической симптоматики может пройти десять и более лет.