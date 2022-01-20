В Алма-Ате врачи удалили из печени женщины гигантского паразита
Операция длилась почти десять часов. В результате медикам пришлось вырезать почти 75% железы.
Фото © "Мой город" / Пресс-служба ФСМС
В Алма-Ате врачи удалили из печени 50-летней женщины трёхкилограммового паразита. Операция осложнялась наличием у пациентки хронического вирусного гепатита B, сообщил портал "Мой город".
В местную больницу обратилась пациентка с асимметрией живота и тяжестью в правом подреберье. После УЗИ стало понятно, что в данной области имеется опухолевидное гигантское образование. Отмечается, что это оказался альвеококкоз печени — паразитная болезнь, которая наблюдается в результате попадания в организм человека и дальнейшего развития личинки ленточного червя. Причём с момента его появления до начала жалоб на самочувствие и клинической симптоматики может пройти десять и более лет.
В результате медики в ходе сложнейшей операции удалили альвеококкоз весом почти в 3,5 килограмма. Вмешательство длилось около десяти часов. Хирурги удалили почти 75% печени, которая была поражена паразитарной тканью.
Ранее на Украине врачи провели две семейные операции по трансплантации почек. Затем пациентов перевели в центр для восстановления. Указывается, что послеоперационный период проходит планово.
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