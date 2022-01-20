"Жесть просто!": Москвичи сняли на видео откровенную фотосессию блогерши в балаклаве и чулках у мечети
Как уточняется, съёмку организовала некая SMM-менеджер, которая позиционирует себя как специалист по продвижению в Сети.
Скрин © Telegram / SHOT
Очередная блогерша устроила фотосессию на фоне мечети © Telegram / SHOT
В центре Москвы очевидцы стали свидетелями очередной фотосессии на фоне религиозных объектов. Инста-блогерша в балаклаве и чулках набралась смелости и, несмотря на столичные морозы, сфотографировалась на фоне Московской соборной мечети.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, съёмку организовала известная в узких кругах таргетолог, которая позиционирует себя как специалиста по продвижению в Сети.
Ранее Лайф сообщал, что полиция проверяет очередную блогершу, которая разделась на фоне храма в Москве. После того как снимками заинтересовались правоохранительные органы, модель удалила не только их, но и аккаунты в соцсетях.
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