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"Жесть просто!": Москвичи сняли на видео откровенную фотосессию блогерши в балаклаве и чулках у мечети

Как уточняется, съёмку организовала некая SMM-менеджер, которая позиционирует себя как специалист по продвижению в Сети.

20 января, 07:57

Скрин © Telegram / SHOT

Очередная блогерша устроила фотосессию на фоне мечети © Telegram / SHOT

В центре Москвы очевидцы стали свидетелями очередной фотосессии на фоне религиозных объектов. Инста-блогерша в балаклаве и чулках набралась смелости и, несмотря на столичные морозы, сфотографировалась на фоне Московской соборной мечети.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, съёмку организовала известная в узких кругах таргетолог, которая позиционирует себя как специалиста по продвижению в Сети.

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Прекратите это безумие: Зачем блогерши раздеваются на фоне святынь и какие у этого последствия

Ранее Лайф сообщал, что полиция проверяет очередную блогершу, которая разделась на фоне храма в Москве. После того как снимками заинтересовались правоохранительные органы, модель удалила не только их, но и аккаунты в соцсетях.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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