Очередная блогерша устроила фотосессию на фоне мечети © Telegram / SHOT

В центре Москвы очевидцы стали свидетелями очередной фотосессии на фоне религиозных объектов. Инста-блогерша в балаклаве и чулках набралась смелости и, несмотря на столичные морозы, сфотографировалась на фоне Московской соборной мечети.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, съёмку организовала известная в узких кругах таргетолог, которая позиционирует себя как специалиста по продвижению в Сети.