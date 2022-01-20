Глава полиции Алма-Аты Таймерденов раскрыл подробности атаки на департамент
За всю ночь с 5 на 6 января было предпринято 27 попыток штурма. Преступники хотели захватить оружейные арсеналы, отметил он.
© LIFE / Антон Старков
Глава Департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов раскрыл новые подробности неудавшегося штурма здания преступниками во время масштабных беспорядков. В том числе рассказал о том, каким образом в осаждённый объект получилось доставить боеприпасы.
Таймерденов указал, что атака на здание полицейского департамента и другие районные управления ведомства была совершена вечером 5 января и в ночь на 6 января. Преступники хотели захватить оружейные арсеналы, о чём было доложено начальнику МВД республики Ерлану Тургумбаеву. В результате "было принято решение незамедлительно ввести в действие специальный план по защите зданий полиции, и, как выяснилось позже, мера была действительно своевременной", сказал Таймерденов. На тот момент стояла главная задача — предотвратить штурм, чтобы не уступить солидный арсенал оружия.
По его словам, в семь вечера у здания департамента начали собираться вооружённые люди. До этого Таймерденов успел предупредить начальников отделов полиции приготовиться к вероятным атакам. Так, сначала люди угрожали и требовали сдаться, но после отказа начали пытаться штурмовать здание. Он напомнил, что за всю ночь здание департамента атаковали 27 раз.
"Где-то около трёх-четырёх часов ночи у нас уже заканчивались патроны. Когда мы сообщили об этом министру, он дал команду Национальной гвардии, и на бронированном спецтранспорте им удалось прорваться к нам и доставить боеприпасы. На тот момент мы ещё не понимали, как скоро всё это закончится", — привела пресс-служба Департамента полиции Алма-Аты слова Таймерденова.
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