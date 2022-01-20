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Глава МИД Венгрии заявил о невозможности вступления Украины в НАТО без серьёзных изменений

По словам дипломата, в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров на территории Незалежной.

20 января, 07:37
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Фото © Flickr / US Department of State

Украина должна осуществить ряд значительных изменений, если она действительно планирует вступить в НАТО. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на вопрос, возможно ли вступление страны в Североатлантический альянс.

"Украинцам нужно провести ряд серьёзных изменений, если они серьёзно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков", передаёт его слова ТАСС.

Как уточнил Сийярто, в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров на Украине. По мнению главы венгерского МИД, "их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются".

"Закон, который запрещает лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, её борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам", — резюмировал он.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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