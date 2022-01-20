Глава МИД Венгрии заявил о невозможности вступления Украины в НАТО без серьёзных изменений
По словам дипломата, в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров на территории Незалежной.
Фото © Flickr / US Department of State
Украина должна осуществить ряд значительных изменений, если она действительно планирует вступить в НАТО. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на вопрос, возможно ли вступление страны в Североатлантический альянс.
"Украинцам нужно провести ряд серьёзных изменений, если они серьёзно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков", — передаёт его слова ТАСС.
Как уточнил Сийярто, в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров на Украине. По мнению главы венгерского МИД, "их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются".
"Закон, который запрещает лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, её борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам", — резюмировал он.
Ранее Зеленский обсудил со Столтенбергом возможность участия Украины в июньском саммите НАТО. А ещё глава Незалежной и генсекретарь альянса обменялись взглядами на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе.
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