Глава МИД Венгрии заявил о невозможности вступления Украины в НАТО без серьёзных изменений

Украина должна осуществить ряд значительных изменений, если она действительно планирует вступить в НАТО. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на вопрос, возможно ли вступление страны в Североатлантический альянс.

"Украинцам нужно провести ряд серьёзных изменений, если они серьёзно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины тут много недостатков", — передаёт его слова ТАСС.

Как уточнил Сийярто, в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров на Украине. По мнению главы венгерского МИД, "их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются".

"Закон, который запрещает лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим. Мы понимаем, с какими вызовами сталкивается Украина, её борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такого подхода к национальным меньшинствам", — резюмировал он.