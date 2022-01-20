Эсминец США Benfold вторгся в территориальные воды Китая вблизи Парасельских островов

Министерство обороны КНР сообщило, что американский эсминец Benfold незаконно пересёк территориальные воды Китая вблизи архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Пекин призвал Вашингтон прекратить подобные провокационные действия, говорится в заявлении представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

"20 января американский ракетный эсминец Benfold без получения соответствующего разрешения Правительства Китая незаконно вошёл в территориальные воды возле архипелага Сиша", — говорится в релизе.

Тянь Цзюньли отметил, что морские и воздушные силы НОАК вели наблюдение за кораблём, а также сделали ему предупреждение о необходимости покинуть акваторию. Представитель НОАК подчеркнул, что "действия американской стороны являются серьёзным нарушением суверенитета и безопасности Китая".

"Факты в очередной раз доказывают, что США неуклонно являются производителем рисков в сфере безопасности в Южно-Китайском море, а также крупнейшим нарушителем мира и стабильности в Южно-Китайском море. Мы требуем, чтобы американская сторона немедленно прекратила подобные провокационные действия", — заявил Тянь Цзюньли.

Также официальный представитель добавил, что расположенные в регионе вооружённые силы готовы на постоянной основе твёрдо защищать государственный суверенитет и безопасность родины, а также решительно отстаивать мир и безопасность.

Долгое время в Южно-Китайском море сохраняется напряжённость из-за претензий ряда стран на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. Они имеют выгодное расположение, а также на их шельфе, согласно экспертным данным, расположены большие запасы нефти и минерального сырья. Основной спор идёт между Вьетнамом и Китаем, однако частично на острова претендуют Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины.