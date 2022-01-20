Сенатор Джабаров призвал Байдена "оглянуться на себя", прежде чем грозить России санкциями

Президенту США Джо Байдену следует сначала "оглянуться на себя и НАТО" и посмотреть, "к чему они толкают мир и всю Европу в частности", прежде чем грозить России "адскими санкциями". Об этом в беседе с Лайфом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Во-первых, Россия ничего такого не совершала, чтобы грозить адскими санкциями. Мы всего лишь выдвинули несколько предложений в письменной форме, которые должны обеспечить безопасность российского государства. Во-вторых, российские войска на территории Украины не находятся и ни о каком вторжении речи не идёт, но вот почему-то американские советники там присутствуют, британские специалисты возят туда оружие летальное, а британские десантники высадились туда в большом количестве. И это считается нормальным", — отметил парламентарий.

Джабаров добавил, что не стоит грозить России санкциями. По его словам, Москва пока спокойно ждёт, что предпримут оппоненты, чтобы потом выработать собственные меры безопасности.