Сенатор Джабаров призвал Байдена "оглянуться на себя", прежде чем грозить России санкциями
Парламентарий подчеркнул, что войска РФ не находятся на территории Украины, ни о каком "вторжении" речи не идёт. При этом американские советники присутствуют в Незалежной.
Джо Байден © ТАСС / picture alliance / Consolidated
Президенту США Джо Байдену следует сначала "оглянуться на себя и НАТО" и посмотреть, "к чему они толкают мир и всю Европу в частности", прежде чем грозить России "адскими санкциями". Об этом в беседе с Лайфом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Во-первых, Россия ничего такого не совершала, чтобы грозить адскими санкциями. Мы всего лишь выдвинули несколько предложений в письменной форме, которые должны обеспечить безопасность российского государства. Во-вторых, российские войска на территории Украины не находятся и ни о каком вторжении речи не идёт, но вот почему-то американские советники там присутствуют, британские специалисты возят туда оружие летальное, а британские десантники высадились туда в большом количестве. И это считается нормальным", — отметил парламентарий.
Джабаров добавил, что не стоит грозить России санкциями. По его словам, Москва пока спокойно ждёт, что предпримут оппоненты, чтобы потом выработать собственные меры безопасности.
Ранее Джо Байден на пресс-конференции заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой. Американский президент пригрозил санкциями, с которыми Москве до сих пор не приходилось сталкиваться.
Лайф уже сообщал, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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