Все школы Челябинска эвакуировали, родителям объяснили это "коммунальными проблемами"

Волна массовых эвакуаций школ докатилась до Челябинска. Как пишет kp.ru, в несколько учебных заведений поступили сообщения о "минировании", все они были сделаны с американского IP-адреса. Местные власти при этом подтверждают, что занятия во всех школах отменены, но многим родителям объяснили это "коммунальными проблемами".