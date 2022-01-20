Все школы Челябинска эвакуировали, родителям объяснили это "коммунальными проблемами"
Причём, по некоторым данным, несколько учебных заведений получили сообщения о "минировании".
Эвакуация школ в Челябинске. Фото © chel.kp.ru
Волна массовых эвакуаций школ докатилась до Челябинска. Как пишет kp.ru, в несколько учебных заведений поступили сообщения о "минировании", все они были сделаны с американского IP-адреса. Местные власти при этом подтверждают, что занятия во всех школах отменены, но многим родителям объяснили это "коммунальными проблемами".
"В рамках наших полномочий можем сказать, что занятия отменены во всех школах Челябинска. Более подробную информацию узнавайте в правоохранительных органах", — рассказала "КП-Челябинск" пресс-секретарь Комитета по делам образования Екатерина Самарина.
По данным Ura.ru, многим родителям учеников объяснили массовую эвакуацию проблемами с водой и канализацией.
Напомним, после новогодних каникул на протяжении нескольких дней поступают сообщения о минировании в школах по всей России, в основном в городах Урала и Дальнего Востока. Так, 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложных минированиях прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской, Магаданской областях, на Сахалине, в Красноярском крае и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.
Лента новостей
Сенатор Джабаров призвал Байдена "оглянуться на себя", прежде чем грозить России санкциями
сегодня в 07:48
Глава полиции Алма-Аты Таймерденов раскрыл подробности атаки на департамент
сегодня в 07:43
Глава МИД Венгрии заявил о невозможности вступления Украины в НАТО без серьёзных изменений
сегодня в 07:37
Комментариев: 0